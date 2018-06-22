В ХМАО обнаружили вертолет Ми-2, о котором в оперативные службы сообщили очевидцы. Машину обнаружили с воздуха в болотистой местности.

В ХМАО обнаружили вертолет Ми-2, о котором в оперативные службы сообщили очевидцы. Машину обнаружили с воздуха в болотистой местности. Вертолет сильно разрушен, людей рядом нет, рассказали ТАСС в Главном управлении МЧС по ХМАО. Ми-2 нашли в 9 километрах от населенного пункта Лангепас, вертолет наполовину утонул в болоте.На борту, по предварительным данным, находился один пилот, с ним пытаются связаться, но пока безуспешно. Машина спасателей пока не может приземлиться из-за сильной заболоченности местности, на место аварии направляется наземная группа.