Погода начнет ухудшаться уже вечером в пятницу, 22 июня

Погода начнет ухудшаться уже вечером в пятницу, 22 июняСиноптики предупреждают владимирцев о приближающемся шторме.Погода начнет ухудшаться уже вечером в пятницу, 22 июня. Сильный ветер в регионе сохранится в течение трех дней. Также в это время во Владимирской области столбики термометров поднимутся до +30. Возможны грозы и ливневые дожди.В МЧС напоминают о мерах безопасности: не стоит находиться рядом с ненадежными конструкциями и большими деревьями.