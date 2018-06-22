В зоне деэскалации на юго-востоке Сирии неизвестные вооруженные формирования атаковали советников из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции и одну из бригад Сирийской свободной армии Магавир ас-Саура.

В зоне деэскалации на юго-востоке Сирии неизвестные вооруженные формирования атаковали советников из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции и одну из бригад "Сирийской свободной армии" "Магавир ас-Саура". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коалиции.Между тем на юго-западе страны сирийские правительственные силы наращивают темпы наступления на позиции так называемой вооруженной оппозиции. В частности, артобстрелы и авианалеты ведутся в провинции Даръа. По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, за несколько дней в результате этих ударов погибли 16 человек, передает "Интерфакс".Считается, что юго-западная часть Сирии — последний серьезный оплот противников президента Сирии Башара Асада. Поэтому в сирийском военном командовании считают наступление в этой части страны приоритетной задачей.