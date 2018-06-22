Американские специалисты из Университета
Бригама Янга Найдена выявили прямую связь между количеством употребляемой
человеком соли и риском преждевременной смерти. Чтобы доказать это, они провели
долговременное исследование.
Американские специалисты из Университета
Бригама Янга Найдена выявили прямую связь между количеством употребляемой
человеком соли и риском преждевременной смерти. Чтобы доказать это, они провели
долговременное исследование.
В эксперименте приняли
участие 2974 человека от 30 до 54 лет. Все они были подвержены незначительному
повышению артериального давления.
Специалисты измеряли показатели
соли в организме добровольцев на протяжении 24 часов. Ее количество определялось с помощью
различных методов. За состоянием участников наблюдали в течение 24 лет, и за
это время умерли 272 человека, сообщает MedicalXpress.
Оказалось, что есть прямая
связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Дело в том, что натрий способствует
задержке воды в сосудах, которые начинают работать в несколько раз интенсивнее.
Такой ритм ведет к
изнашиваемости сосудов, они теряют эластичность, ухудшается их способность
расширяться. В результате необходимое количество крови в организм не попадает,
что провоцирует инфаркты и инсульты.
Ранее специалисты из британских
университетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания,
компенсировать вред от чрезмерного употребления соли. Оказалось, даже при
правильном рационе соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.