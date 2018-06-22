Американские специалисты из Университета Бригама Янга Найдена выявили прямую связь между количеством употребляемой человеком соли и риском преждевременной смерти. Чтобы доказать это, они провели долговременное исследование.

Американские специалисты из УниверситетаБригама Янга Найдена выявили прямую связь между количеством употребляемойчеловеком соли и риском преждевременной смерти. Чтобы доказать это, они провелидолговременное исследование.В эксперименте принялиучастие 2974 человека от 30 до 54 лет. Все они были подвержены незначительномуповышению артериального давления.Специалисты измеряли показателисоли в организме добровольцев на протяжении 24 часов. Ее количество определялось с помощьюразличных методов. За состоянием участников наблюдали в течение 24 лет, и заэто время умерли 272 человека, сообщает MedicalXpress.Оказалось, что есть прямаясвязь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Дело в том, что натрий способствуетзадержке воды в сосудах, которые начинают работать в несколько раз интенсивнее.Такой ритм ведет кизнашиваемости сосудов, они теряют эластичность, ухудшается их способностьрасширяться. В результате необходимое количество крови в организм не попадает,что провоцирует инфаркты и инсульты.Ранее специалисты из британскихуниверситетов выяснили, может ли человек, придерживающийся здорового питания,компенсировать вред от чрезмерного употребления соли. Оказалось, даже приправильном рационе соленая пища часто приводит к повышению кровяного давления.