4 сентября исполнится 20 лет со дня трагической, нелепой смерти солиста группы Иванушки International Игоря Сорина. Но до сих пор вопросов вокруг гибели больше, недели ответов. Покоя певцу нет и после ухода...

4 сентября исполнится 20 лет со дня трагической, нелепой смерти солиста группы "ИванушкиInternational" Игоря Сорина. Но до сих пор вопросов вокруг гибели больше, недели ответов. Покоя певцу нет и после ухода...Говорят, что на роду написано, от того не убежать. Смерть словно ходила по пятам за Игорем Райбергом (настоящая фамилия артиста) все 28 лет. Ребенком онспускался на самодельном плоту по реке, цеплялся на ходу к поезду, каждый раз бывая на волосок от гибели.А в школьные годы он, пройдя большой конкурс, был отобран на роль Тома Сойера, но накануне начала съемок фильма Никита Михалков попросил съемочную группу взять другого мальчика — Федю Стукова. В отчаянии Игорь пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. После этого перепуганные создатели картины все-таки взяли его сниматься, но только на эпизодическую роль.Пройдет двадцать лет, и Игорь сделает роковой шаг в вечность. В крови Сорина не были обнаружены следы алкогольных или наркотических веществ. Говорят, перед смертью его мучила депрессия. На балконе шестого этажа была найдена предсмертная записка: "Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке. ВСЕ. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. ЛЕТИТЕ". Некоторые знакомые обвинили в смерти поэта и музыканта религиозное движение "Рэйки Кадуцей" – в последнее время Игорь якобы в нем состоял. Однако друзья и родные Сорина считают, что он скончался от передозировки наркотиков. Об этом же в одном из интервью заявил и продюсер Игорь Матвиенко.Врачи констатировали у Сорина перелом первого и пятого шейных позвонков, ушиб почек, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук.Заведующий реанимационным отделением Хирург в одном из интервью в те дни говорил: "В принципе, если бы не внутреннее повреждение спинного мозга, можно было бы рассчитывать на полное выздоровление. А так если парень и выживет, то останется инвалидом…"Было решено срочно оперировать музыканта, но его сердце не выдержало... Врач сказал, что он был в полном сознании перед смертью и уверял, что никто не виноват в его поступке.Место Игоря Сорина в группе занял Олег Яковлев. Но по роковому стечению обстоятельств и его жизнь неожиданно оборвалась. Причем причины случившегося называются самые разные – от воспаления легких до алкогольной интоксикации и даже СПИДа.Что же до Сорина, то его праху после смерти не было покоя. Весной 2002 года вандалы разбили памятник певцу и осквернили его могилу на Кузьминском кладбище: помяли цветы и обмазали гранит фекалиями. А служащие кладбища рассказывали, что по ночам у могилы случаются оргии – кладбищенскую тишину сотрясает песня "Тополиный пух“, у памятника под музыку пляшут подростки, а под утро холм на захоронении завален использованными презервативами и женскими трусами. Маме певца все это надоело, и она получила официальное разрешение перенести прах сына с Кузьминского кладбища. Гроб с телом кремировали и урну с прахом певца установили в колумбарии Ваганьково.