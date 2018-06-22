Настоящая драка произошла за дачный участок народного артиста СССР Алексея Баталова. Друзья актера сцепились в рукопашную с соседом, который захватил 65 квадратных метров участка и построил там баню. Что скажет он сегодня вдове и дочери актера?

Настоящая драка произошла за дачный участок народного артиста СССР Алексея Баталова. Друзья актера сцепились в рукопашную с соседом, который захватил 65 квадратных метров участка и построил там баню. Что скажет он сегодня вдове и дочери актера в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".Ювелир Вадим Моисеевич Эльгарт рассказал свою версию событий. Так, он утверждает, что баня была построена с разрешения Алексея Баталова.Я ему за это провел воду, провел телефон, перекрыл крышу дома, перекрыл крышу гаража, поставил заборы по всему периметру и построил домик. Все сделали работяги, и ни копейки денег ему это не стоило. Я пытался с помощью юриста решать вопросы, и вдруг сейчас в июне началось — давай поломаем.В эти дни исполняется ровно год со смерти актера, и дело только набирает обороны. Вдова и дочь Баталова подают очередной иск, поскольку сосед отказывается сносить баню по решению суда.Первый суд постановил признать межевание участка незаконным, а второй суд и вовсе обязал Эльгарта снести строение.Еще при жизни Алексей Баталов рассказал, что сосед его обманул, не объяснив, что именно он подписывает.Я, во-первых, ничего там не видел толком, а во-вторых, ничего дурного не ожидал. А спустя несколько лет выяснилось, что я отдаю ему кусочек от своего участка.Между тем вдова актера говорит, что боится соседа.Мы на дачу не ездили десять лет, потому что он (Алексей Баталов) его боялся, и мы его сейчас очень боимся.Друзья Баталова хотят вернуть участок семье. Ведь дочь Баталова Мария передвигается в инвалидном кресле, а 83-летней Гитане уже не по силам вывозить ее на прогулку. Пока длится конфликт с соседом, путь на дачу закрыт.Сосед заявляет, что готов подарить баню Баталовым. Но другая сторона настаивает на сломе. Эльгарт принес в студию 300 тысяч рублей в конверте на снос строения и передал деньги Малахову с просьбой отдать Гитане.В эфире прозвучали и другие откровения. Ювелир уверяет, что Баталов пошел на "авантюру с баней", чтобы использовать ее для тайных встреч.Он водил сюда баб, и она (супруга Баталова) узнала, и во всем стал я виноват."Калитка была там, с угла, и он туда заходил, у него был ключ, заводил кого ему надо", — заявил Эльгарт.Друг Баталова актер Александр Михайлов назвал заявления Эльгарта "клиническим случаем".Чем же закончится эта история? Какую роль играют в конфликте актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цывин? Все ответы — в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".