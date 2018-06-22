Сотрудник учебного комбината ОАО«Агрострой» обвиняется по девяти эпизодам преступлений за подделку документов и коммерческий подкупе

Сотрудник учебного комбината ОАО«Агрострой» обвиняется по девяти эпизодам преступлений за подделку документов и коммерческий подкупеРегиональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника учебного комбината «Агрострой».В ходе следствия было выявлено 9 эпизодов исполнения преступлений по факту коммерческого подкупа за совершение незаконных действий (ч.7 ст.204 УК РФ) и подделки документов(ч.1 ст.327 УК РФ).Обвиняемый, находящийся на дождности с 2011 года, злоупотреблял должностными полномочиями и при обращении заинтересованных лиц соглашался оформить свидетельства без фактического прохождения обучения. «Цена вопроса» обозначалась, исходя из конкретного случая.По предварительным оценкам следствия, сотрудник комбината получил свыше 112 тысяч рублей и три бутылки коньяка.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу.