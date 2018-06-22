Сотрудники полиции, общественники и воспитанницы Центра творчества имени А.В. Косарева возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам...

В рамках акции «Завтра была война» сотрудники полиции и представители Общественного совета при УВД по ВАО возложили цветы к Вечному огню Мемориала на Преображенском кладбище.В торжественной церемонии приняли участие начальник ОМПО УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин, заместитель председателя Общественного совета при УВД по ВАО Виктор Лаврухин, член Общественного совета при УВД по ВАО Елена Краюшкина, сотрудники полиции ОМВД по району Преображенское г. Москвы и воспитанницы ГБОУ города Москвы «Центр творчества имени А.В. Косарева».Мероприятие прошло в преддверии 22 июня – Дня памяти и скорби и 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны, на крупнейшем московском военном захоронении, расположенном на Преображенском кладбище. Здесь похоронено 10 тысяч 678 человек. В основном это солдаты и офицеры погибшие при обороне Москвы и скончавшиеся в городских госпиталях от ран с 1941 по 1948 год. В 1950-х годах здесь был сооружен Мемориал, а 9 февраля 1961 года зажжен первый в столице Вечный огонь, который был доставлен из Ленинграда с Марсового поля. Позже Вечный огонь был перенесен на Могилу неизвестного солдата в Александровский сад.Сотрудники полиции, общественники и воспитанницы Центра творчества имени А.В. Косарева возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам за великий подвиг в борьбе с фашизмом.Пресс-служба УВД по ВАО8-495-965-29-73