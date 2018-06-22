В эти выходные женщинам стоит отслеживать свои настроения и помнить, что если вас потянет быть амазонкой или на другие подобного рода подвиги, то крайне желательно этого не делать.

В эти выходные женщинам стоит отслеживать свои настроения и помнить, что если вас потянет быть "амазонкой" или на другие подобного рода подвиги, то крайне желательно этого не делать."Избегайте проявлять излишнюю настойчивость, идти на абордаж, продавливать свою точку зрения, пытаться вести за собой массы, даже если вам кажется, что вы делаете лучше для всех. Сегодня крайне неудачный день, чтобы "причинять добро" и учить других жизни", – советует ."Особенно важно будет не наломать дров в вопросах любого рода ресурсов, например, денег или времени. Попытки "продавить" сегодня какую-то крупную покупку из семейного бюджета не принесут вам ничего хорошего вне зависимости от того, будут они успешными или нет", – отметила эксперт."Желание организовать коллективный досуг близким, несмотря на их явное сопротивление, тоже будет не лучшей идеей. Мужчинам, которых минула чаша сия, стоит аккуратнее относиться к женщинам, которых заносит на поворотах. Стратегию общения с ними выбирайте сами в зависимости от обстоятельств", – подчеркнула она.