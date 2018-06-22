Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в конце июня в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в конце июня в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.Как передает "Интерфакс", об этом проинформировал общественность официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение Маркиса, не подтвердив и не опровергнув информации о готовящейся в скором времени встрече Путина и Трампа.Песков отметил, что пока никаких официальных сообщений на этот счет не делалось ни в РФ, ни в США и "когда мы будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление".По данным британской газеты Times, президенты РФ и США могут встретиться в июле в Вене, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки.