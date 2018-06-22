Спасатели с земли и с воздуха добрались до места жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе.
Спасатели с земли и с воздуха добрались до места жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе.
Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Отмечается, что на месте крушения вертолета, который 22 июня упал в болотистой местности в 9 километрах от города Лангепаса, находятся 32 человека: спасатели, врачи и полицейские.
По предварительным данным при жесткой посадке крылатой машины пилот, скорее всего, погиб. По некоторым данным, на борту был пассажир.
Сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке авиапроисшествия.