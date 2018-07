Нужно поддерживать цены на нефть на низком уровне, считает президент США Дональд Трамп. Он призвал страны ОПЕК значительно увеличить объемы нефтедобычи. И правда, 22 июня члены ОПЕК решили нарастить добычу на миллион баррелей в сутки.

Нужно поддерживать цены на нефть на низком уровне, считает президент США Дональд Трамп. Он призвал страны ОПЕК значительно увеличить объемы нефтедобычи. И правда, 22 июня члены ОПЕК решили нарастить добычу на миллион баррелей в сутки.Hope OPEC will increase output substantially. Need to keep prices down!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2018 г.Но есть и ложка дегтя в бочке с медом: фактический рост добычи черного золота со стороны ОПЕК будет меньше и составит лишь 700 тысяч баррелей в сутки, предупредил министра нефти Нигерии. Мы не ориентируемся на цифру, мы нацелены на стопроцентное выполнение соглашения ОПЕК, пояснил в свою очередь министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Для взаимодействия с другими странами, которые поставляют нефть на внешние рынки, ОПЕК намерен создать специальную группу взаимодействия, сообщает ТАСС.Создание такого механизма позволит прозрачно и предсказуемо вести консультации, чтобы избежать колебаний и скачков, которые наносят ущерб производителям, и обеспечить стабильность на рынке.Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2018 г.Кроме твита по нефти Дональд Трамп также пригрозил введением 20-процентной пошлины на европейские автомобили, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских товаров, "великих компаний США и их рабочих".