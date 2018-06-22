Глава американского антидопингового агентства USADA потребовал от FIFA проверить российскую сборную на допинг после серии ее побед в ЧМ-2018. Специалист убежден, что наивно верить в честность хозяйки Кубка мира после прошлых скандалов.

Глава американского антидопингового агентства USADA потребовал от FIFA проверить российскую сборную на допинг после серии ее побед в ЧМ-2018. Специалист убежден, что "наивно" верить в честность хозяйки Кубка мира после прошлых скандалов.После нескольких побед отечественных футболистов эксперт особенно настаивает на том, что сборная России "должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира".​ Он отметил, что внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы.Стоит отметить, что представители FIFA на данную ситуацию отреагировали более чем адекватно. Международная федерация футбола заявила, что не будет комментировать слухи и взятые с потолка версии в самый разгар проведения турниров, передает издание Telegraph.Примечательно, что еще до старта мундиаля FIFA называла российскуюфутбольную команду "одной из самых проверенных на допинг сборных".​ Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал заявления американского специалиста о дополнительной проверкероссийской футбольной сборной на допинг обычной злобой.