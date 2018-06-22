Глава американского антидопингового агентства USADA потребовал от FIFA проверить российскую сборную на допинг после серии ее побед в ЧМ-2018. Специалист убежден, что наивно верить в честность хозяйки Кубка мира после прошлых скандалов.
Глава американского антидопингового агентства USADA потребовал от FIFA проверить российскую сборную на допинг после серии ее побед в ЧМ-2018. Специалист убежден, что "наивно" верить в честность хозяйки Кубка мира после прошлых скандалов.
После нескольких побед отечественных футболистов эксперт особенно настаивает на том, что сборная России "должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира". Он отметил, что внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы.
Стоит отметить, что представители FIFA на данную ситуацию отреагировали более чем адекватно. Международная федерация футбола заявила, что не будет комментировать слухи и взятые с потолка версии в самый разгар проведения турниров, передает издание Telegraph.
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