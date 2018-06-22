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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-stalo-izvestno-kogda-poyavyatsya-mersedesy-rossijskoj-sborki.html" target="_blank">Стало известно, когда появятся Мерседесы российской сборки</a> - В Подмосковье продолжаются работы по возведению нового завода немецкой марки Mercedes-Benz, где будут выпускаться несколько моделей для нашего рынка. Первые Мерседесы сойдут с российского конвейера уже очень скоро.