В преддверии Дня памяти и скорби полицейские почтили память героев Великой Отечественной войны.

На Поклонной горе состоялась общероссийская социальная акция «Завтра была война». В ежегодном мероприятии приняли участие более 400 человек, среди которых сотрудники столичной полиции, члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, а также представители Общественных советов при органах внутренних дел столицы.В преддверии Дня памяти и скорби полицейские почтили память героев Великой Отечественной войны. За мужество воинов - сотрудников органов внутренних дел в 1944 году Указом Президиума Верховного совета СССР Московская городская милиция была награждена Орденом «Боевого Красного знамени». Всего за годы войны 7437 сотрудников милиции награждены орденами и медалями, 8 - удостоены высокого звания «Герой Советского Союза».«22 июня - одна из самых печальных дат в истории нашего Отечества. В суровое военное время сотрудники правоохранительных органов выполняли двойную работу: боролись с фашистскими диверсантами, забрасываемыми в тыл, и искореняли бандитизм, поднявший голову в обескровленной, голодающей стране. История сохранила немало имен смелых и мужественных сотрудников милиции, чьи подвиги стали яркими страницами в летописи Великой Отечественной войны. Наш долг - не допустить забвения!» - подчеркнул заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец."Война смертельным катком прокатилась по нашим людям. Она оставила отпечаток в судьбе каждого человека. Сегодня долг нашего поколения, сказать спасибо тем, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мирное небо. Необходимо поблагодарить фронтовиков, тружеников тыла, сотрудников правоохранительных органов. Теперь, 22 июня - для нас, это точка отсчета патриотического воспитания сотрудников и граждан," - отметил заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Валерий Грибакин.У обелиска Победы на площади перед входом в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на Поклонной горе участники акции почтили память героев минутой молчания, после чего возложили цветы и установили свечи к подножью Вечного огня.Перед участниками мероприятия выступил Председатель совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов. "Сколько сирот, вдов и матерей оставались, оплакивающих погибших фронтовиков. Эта Победа нам очень дорого обошлась. Мы благодарны тем, кто спас мир от коричневой чумы. Спасибо им за нашу жизнь в мирное время", - сказал Виктор Васильевич.Ярким знаком преемственности поколений стало стихотворение Роберта Рождественского "Помните". Его прочла слушатель Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, полицейский мобильного взвода отдельной роты ППСП Отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы младший сержант полиции Сабрина Лунина.Патриотическая общероссийская социальная акция «Завтра была война» направлена на нравственное воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. По инициативе Министерства внутренних дел Российской Федерации акция проводится уже в 5-ый раз.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве