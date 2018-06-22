Свыше 550 тысяч квадратов коммерческой недвижимости, включая жилую, будет построено в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Свыше 550 тысяч "квадратов" коммерческой недвижимости, включая жилую, будет построено в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, градостроительная политика столицы
предусматривает создание новых центров притяжения за пределами исторической
части столицы. Они, уточнил московский чиновник, должны иметь транспортную инфраструктуру,
расположенную в шаговой доступности.
И, как отметил Хуснуллин, в тех проектах ТПУ, где это
возможно, городские власти закладывают большие объемы жилой недвижимости с новыми
рабочими местами. В частности, добавил он, в составе пяти транспортно-пересадочных
узлов на новом участке желтой ветки метро появятся коммерческие площади.
Глава городского строительного комплекса напомнил, что по
планам ТПУ появятся на станциях "Мичуринский проспект", "Озерная", "Терешково",
"Боровское шоссе" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. Это будут
"новые центры городской жизни, точки притяжения", сказал он.
Технологическая часть этих хабов позволит пассажирам быстро пересаживаться
с метро на другие виды общественного транспорта. А на "Мичуринском проспекте" также
будет построен переход на одноименную станцию Большой кольцевой линии (ее
строительство уже началось).
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический
запуск нового участка Калининско-Солнцевской ветки. По словам градоначальника, поезда
с пассажирами на этом отрезке должны пойти в конце августа – начале сентября текущего
года.