Свыше 550 тысяч квадратов коммерческой недвижимости, включая жилую, будет построено в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Свыше 550 тысяч "квадратов" коммерческой недвижимости, включая жилую, будет построено в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, градостроительная политика столицыпредусматривает создание новых центров притяжения за пределами историческойчасти столицы. Они, уточнил московский чиновник, должны иметь транспортную инфраструктуру,расположенную в шаговой доступности.И, как отметил Хуснуллин, в тех проектах ТПУ, где этовозможно, городские власти закладывают большие объемы жилой недвижимости с новымирабочими местами. В частности, добавил он, в составе пяти транспортно-пересадочныхузлов на новом участке желтой ветки метро появятся коммерческие площади.Глава городского строительного комплекса напомнил, что попланам ТПУ появятся на станциях "Мичуринский проспект", "Озерная", "Терешково","Боровское шоссе" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. Это будут"новые центры городской жизни, точки притяжения", сказал он.Технологическая часть этих хабов позволит пассажирам быстро пересаживатьсяс метро на другие виды общественного транспорта. А на "Мичуринском проспекте" такжебудет построен переход на одноименную станцию Большой кольцевой линии (еестроительство уже началось).Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин произвел техническийзапуск нового участка Калининско-Солнцевской ветки. По словам градоначальника, поездас пассажирами на этом отрезке должны пойти в конце августа – начале сентября текущегогода.