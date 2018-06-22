Родственники, друзья и поклонники Станислава Говорухина не могут смириться со смертью мэтра. Близкие с грустью вспоминают о тяжелых последних днях режиссера.

Родственники, друзья и поклонники Станислава Говорухина немогут смириться со смертью мэтра. Близкие с грустью вспоминают о тяжелых последнихднях режиссера.Бизнесмен Юрий Растегин был много лет знаком с Говорухиным.Их связывала не только дружба, но и общее увлечение – кино. Вместе они леталина фестиваль "Кинотавр" в Сочи, и беседовали надаче Станислава Сергеевича.Мужчины виделись за 10 дней докончины мэтра. Юрий приезжал в санаторий "Барвиха", чтобы по традиции поигратьс другом в шахматы. По словам предпринимателя, эта настольная игра была любовью режиссера. Говорухину часто дарили дорогие вычурные доски, однако мэтру они ненравились. "Уважал только классические фигуры с войлочной основой. У меня домахранятся шахматы, подаренные им лично. А еще Станислав Сергеевич трепетноотносился к русской кухне. Все время рассказывал про блюда, как какоеготовится. В своем ресторане я сделал несколько инноваций по его совету: онпредложил заменить приглушенный свет на яркий – мол, люди должны отчетливовидеть, что едят", – рассказал Растегин.Бизнесмен добавил, что супругарежиссера Галина Борисовна до самой смерти неотлучно находилась рядом соСтаниславом Сергеевичем. Юрий подметил тогда, что Говорухин очень сдал. Однако этоне мешало мэтру вести дела. "Станислав Сергеевич был уже слаб – сильно похудел,тяжело передвигался. Но он до последнего занимался делами: участвовал в жизниКомитета Госдумы по культуре, киностудии "Вертикаль", которую возглавлял, читалматериалы для "Военного журнала", выпускавшегося под его руководством", – поведалдруг мэтра.Художник Никас Сафронов тожечасто навещал Говорухина в пансионате. В последнюю встречу мужчины пили чай,беседовали, хлопнули немного вина. Живописец вспоминает, что прославленный режиссерзнал о тяжести своего положения, ему буквально вынесли приговор: "За неделю до его ухода врачи собраликонсилиум, и Говорухину объявили, что метастазы пошли в мозг".Сафронов отмечает, что СтаниславСергеевич оперировался в Израиле, но, ксожалению, медики Святой земли не смогли помочь мэтру, после Говорухина врачевали в ИнститутеВишневского в Москве. "Галя делала все возможное,пыталась его спасти. Но сам Станислав Сергеевич признался мне, что послесообщения докторов смирился с болезнью. Сказал, что пожил немало, достойнозавершает путь, многие уходят раньше. Владимир Путин хотел, чтобы Говорухин и вэтом году возглавлял его предвыборный штаб, тот не смог по состоянию здоровья.Но поддерживал Владимира Владимировича, они созванивались", – вспомнил Никас.С теплотой в сердце вспоминаето звезде советского кино юморист Владимир Винокур. Мужчины были соседями подаче.Владимир поведал, чтоГоворухину было тяжело дышать, так как год назад ему удалили легкое. Юмориствспоминает, что Станислав Сергеевич поражал стойкостью и силой своего духа. "Ноон улыбался, держался. И не расставался с любимой трубкой. Станислав Сергеевиччитал взапой стихи, знал их сотни. Мечтал написать вторую книгу о своем другеВысоцком. Неугасаемым оптимизмом научил меня не чувствовать возраста. На памятьо нем осталась сигарная зажигалка. Буду хранить!" – цитирует ВладимираВинокура Starhit.ru.Напомним, Станислав Говорухинскончался 14 июня на 83-м году жизни в подмосковном санатории"Барвиха". О смерти главы думского комитета по культуре сообщил напленарном заседании спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.