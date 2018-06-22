Стали известны подробности трагедии, произошедшей с 24-летней экс-участницей
реалити-шоу Анастасией Тарасюк. Перед тем, как девушка выпала с 19 этажа элитного жилого дома в московском районе Раменки, соседи
видели ее висящей на балконе.
Стали известны подробности трагедии, произошедшей с 24-летней экс-участницей
реалити-шоу Анастасией Тарасюк. Перед тем, как девушка выпала с 19 этажа элитного жилого дома в московском районе Раменки, соседи
видели ее висящей на балконе.
Выяснилось, что звезда
телестройки снимала квартиру на третьем этаже. По какой причине она оказалась
на 19 этаже, и кто виноват в ее смерти – выясняют правоохранители.
Ее соседи по дому в ЖК "Золотые ключи" по Минской улице стали
свидетелями произошедшего, но спасти девушку не успели, передает .
Подруги Анастасии шокированы ее скоропостижной гибелью. По словам Кристины Берчик, в последнее время Тарасюк
была в отличном настроении, и беды ничего не предвещало.
Они общались
совсем недавно, 20 июня, а 22-го должны были встретиться, но произошла
трагедия. "Две недели назад она была веселая, жизнерадостная, приехавшая с
отдыха. Полная надежд и планов. Должна была переехать на новую квартиру", – цитирует
Кристину телеканал .
Еще одна подруга звезды "Дома-2"
Яна Тихонова рассказала, что она была очень добрым и отзывчивым человеком. По
ее словам, Анастасия каждый день проживала ярко и насыщенно. "У нее было
столько заряда, солнечности, умения с радостью воспринимать все... Я в очень неприятном
шоке. Очень тяжело", – поделилась Яна.
Как писали Dni.Ru, есть информация о том, что в последнее
время Анастасия Тарасюк страдала депрессией из-за неразделенной любви. Кроме
того, известно, что девушка страдала алкогольной зависимостью и стояла на учете
у нарколога.
В последнее время у нее
появился состоятельный ухажер, который якобы и снял ей квартиру. С проекта она ушла еще в 2013 году, много
путешествовала, подрабатывала моделью и производила впечатление человека,
удовлетворенного жизнью.