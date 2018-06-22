Стали известны подробности трагедии, произошедшей с 24-летней экс-участницей реалити-шоу Анастасией Тарасюк. Перед тем, как девушка выпала с 19 этажа элитного жилого дома в московском районе Раменки, соседи видели ее висящей на балконе.

Стали известны подробности трагедии, произошедшей с 24-летней экс-участницейреалити-шоу Анастасией Тарасюк. Перед тем, как девушка выпала с 19 этажа элитного жилого дома в московском районе Раменки, соседивидели ее висящей на балконе.Выяснилось, что звездателестройки снимала квартиру на третьем этаже. По какой причине она оказаласьна 19 этаже, и кто виноват в ее смерти – выясняют правоохранители.Ее соседи по дому в ЖК "Золотые ключи" по Минской улице сталисвидетелями произошедшего, но спасти девушку не успели, передает .Подруги Анастасии шокированы ее скоропостижной гибелью. По словам Кристины Берчик, в последнее время Тарасюкбыла в отличном настроении, и беды ничего не предвещало.Они общалисьсовсем недавно, 20 июня, а 22-го должны были встретиться, но произошлатрагедия. "Две недели назад она была веселая, жизнерадостная, приехавшая сотдыха. Полная надежд и планов. Должна была переехать на новую квартиру", – цитируетКристину телеканал .Еще одна подруга звезды "Дома-2"Яна Тихонова рассказала, что она была очень добрым и отзывчивым человеком. Поее словам, Анастасия каждый день проживала ярко и насыщенно. "У нее былостолько заряда, солнечности, умения с радостью воспринимать все... Я в очень неприятномшоке. Очень тяжело", – поделилась Яна.Как писали Dni.Ru, есть информация о том, что в последнеевремя Анастасия Тарасюк страдала депрессией из-за неразделенной любви. Крометого, известно, что девушка страдала алкогольной зависимостью и стояла на учетеу нарколога.В последнее время у неепоявился состоятельный ухажер, который якобы и снял ей квартиру. С проекта она ушла еще в 2013 году, многопутешествовала, подрабатывала моделью и производила впечатление человека,удовлетворенного жизнью.