В турецком Бодруме нападение на ночной клуб Medusa. В него ворвались четверо вооруженных мужчин и открыли стрельбу. Четверо посетителей получили ранения, еще два человека погибли. Это владелец клуба Мехмет Сюренсёй и певица Хаджер Тюлю.

В турецком Бодруме нападение на ночной клуб Medusa. В него ворвались четверо вооруженных мужчин и открыли стрельбу. Четверо посетителей получили ранения, еще два человека погибли. Это владелец клуба Мехмет Сюренсёй и певица Хаджер Тюлю.Среди пострадавших – только граждане Турции, сообщает РИА Новости. Нападавшие скрылись с места преступления, но затем были задержаны полицией на западе Турцииу города Маниса.Причины и мотивы нападения выясняются.