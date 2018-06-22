Елена Беркова известна не только как бывшая участница реалити-шоу Дом-2, но и как порноактриса без комплексов. Мужики, глядя на все ее ложбинки, впадины и бугры теряются в догадках – своя ли эта красота. И жена Андрея Стоянова решили ответить.

Елена Беркова известна не только как бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", но и как порноактриса без комплексов. Мужики, глядя на все ее ложбинки, впадины и бугры теряются в догадках – своя ли эта красота. И жена Андрея Стоянова решили ответить."Зубы – это единственное, что у меня осталось своего, – призналась Беркова. – поэтому я за ними тщательно слежу. Но все чаще задумываюсь о винирах.. А вообще искусственные у меня пока только грудь и иногда улыбка, когда ее много часов надо держать. Но я не против преображений, когда это требуется, я скорей против халатного отношения к себе и неухоженности. А так как я по-любому постарею они мне понадобятся".По мнению звезды, ее грудь "молодая упругая и очень чувствительная грудь прекрасной каплевидной формы" после недавней операции стала настоящим шедевром пластической хирургии. "Раньше была своя такая, после кормления ребенка я успешно восстановила форму у пластических хирургов, – чистосердечно призналась Беркова. – Я, и надеюсь, не только я, в восторге".Потом актриса отрезала подглазные грыжи, которые, по мнению самой Берковой, придавали ее миниатюрному лицу измученный и усталый вид. Мне так надоели эти грыжи, – жаловалась Елена. – Они у меня с самого детства, но в последнее время я стала замечать, что они делают меня гораздо старше моих лет".Ранее в интервью Dni.Ru Беркова , что у каждой женщины есть право распоряжаться своим телом. И даже продавать его. "Это не достижение феминизма, это сексуальная революция, – поясняла Беркова. – Мне, например, регулярно поступают такие предложения. Даже сегодня. Даже от коллег. Более того, они не стесняются при муже просить. Предлагают любые деньги". Стоянов этим гордится. "Мне было бы труднее, если бы мою женщину никто не замечал", – уверяет муж Берковой.