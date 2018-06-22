Премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй не устояла на ногах при виде принца Уильяма в графстве Ноттингемшир. Запечатленный репортерами эпизод вызвал жаркую дискуссию на просторах интернета.

Премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй не устояла на ногах при виде принца Уильяма в графстве Ноттингемшир. Запечатленный репортерами эпизод вызвал жаркую дискуссию на просторах интернета.На опубликованных кадрах видно, как премьер-министр Великобритании приняла во время церемонии страннуюпозу, похожую на низкий поклон. Судя по всему, таким образом Мэйпоприветствовала герцога Кембриджского, передает Daily Mail.Реакция на курьез не заставила себя ждать. Обитатели Всемирной паутины выдвинули множество версий касательно того, что заставило Мэй столь нелепо оконфузиться."Такоевпечатление, что она вот-вот сядет на пол", – написал один из пользователей Сети. Другие отреагировали более резко. "Мэйнужно было сходить в туалет перед встречей с Уильямом", – заявил остряк из Twitter.Позже пресса пролила свет на странное поведение британского премьера. Оказывается, это был знак благодарности за то, что принц выделил дополнительные 300 миллионов фунтов стерлингов на деятельность центра, где оказывают помощь страдающим от поствоенного синдрома. Многие из этих людей прошли боевые действия в Ираке и Афганистане.Ранее Сеть взбудоражила фотография, на которой канцлер Германии Ангела Меркель доминировала над президентом США. Позже выяснилось, что после этого эпизода Дональд Трамп швырнул в сторону немецкого политика конфету из-за накопившихся эмоций.