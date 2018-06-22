Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки его покинет. За три года она обанкротила телеканал.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки егопокинет. За три года она обанкротила телеканал.финансирование "Матч ТВ" потерпели неудачу. Более того, канал понесогромные потери."За три годаубытки "Матч ТВ" составили более пяти миллиардов", – сообщает Telegram-канал"Двойная сплошная". Известно, что сама Тина за 2017 год заработала 62 миллиона рублей, что вдвоебольше, чем годом ранее.Ее муж, который работаетдиректором по особым поручениям в госкорпорации "Ростех", за прошлыйгод разбогател на 19 миллионов рублей. В 2016 году его годовой доход составлял семьмиллионов, передает Life.ru со ссылкой на декларацию Василия Бровко.Также муж Канделакизадекларировал недвижимость. Он имеет 69-метровую квартиру и автомобили Bentleyи Audi. У Тины недвижимость попросторнее: квартира площадью 342 квадратныхметра.Раньше Канделаки и Бровкобыли совладельцами PR-агентства "Апостол". О браке Канделакии Бровко стало известно в 2016 году. Кроме поста гендиректора"Матч ТВ", Канделаки имеет доли в рекламном агентстве "Брендбокс"и ресторане "Тинатин".