Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки его
покинет. За три года она обанкротила телеканал.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки его
покинет. За три года она обанкротила телеканал.
финансирование "Матч ТВ" потерпели неудачу. Более того, канал понес
огромные потери.
"За три года
убытки "Матч ТВ" составили более пяти миллиардов", – сообщает Telegram-канал
"Двойная сплошная". Известно, что сама Тина за 2017 год заработала 62 миллиона рублей, что вдвое
больше, чем годом ранее.
Ее муж, который работает
директором по особым поручениям в госкорпорации "Ростех", за прошлый
год разбогател на 19 миллионов рублей. В 2016 году его годовой доход составлял семь
миллионов, передает Life.ru со ссылкой на декларацию Василия Бровко.
Также муж Канделаки
задекларировал недвижимость. Он имеет 69-метровую квартиру и автомобили Bentley
и Audi. У Тины недвижимость попросторнее: квартира площадью 342 квадратных
метра.
Раньше Канделаки и Бровко
были совладельцами PR-агентства "Апостол". О браке Канделаки
и Бровко стало известно в 2016 году. Кроме поста гендиректора
"Матч ТВ", Канделаки имеет доли в рекламном агентстве "Брендбокс"
и ресторане "Тинатин".