Солистка группы
Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным
купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.
Солистка группы
Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным
купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.
Брюнетка опубликовала в своем Instagram несколько фото с
пляжа. "Мы в Сен-Тропе☀ А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)",
– написала артистка под снимком.
Ольга стоит на фоне золотого песка и деревьев. Звезда
облачена в цельный желтый купальник. Подписчиков
ошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть груди, которая так и норовила вывалиться, и
промежность. Многие решили, что красотка перепутала зад и перед изделия.
"Модет задом на перед одела?😅😊", "ткани не хватило", "Уж тогда просто в трусах ходили бы, без
лифчиков. Как индейцы в Африке. Возврат в прошлое идет..", "Баба огонь", "С таким купальником! Можно и без купальника;)",
"В магазин Тебе за купальником👙! Чтобы по размеру был😁😁😁", "Маловат купальник не?)🤗", "Уж сразу б голой)))чем такое одевать 🙄", "Емае сразу бы голая фотолась.Фигура класс.Но
купальник ужас", – писали ошарашенные пользователи Сети.
Добавим, что звезда группы Serebro делится с подписчиками не только пикантными фотографиями.
Порой она описывает яркие моменты из гастрольной и личной жизни. К примеру, весной
этого года девушка вместе с коллегами пережила настоящий ужас в сломанном
самолете, о чем не преминула сообщить в микроблоге. По словам певицы, удачно
посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо. "Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться.
Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы"– рассказала
она.