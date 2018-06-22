Солистка группы Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.

Солистка группыSerebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантнымкупальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.Брюнетка опубликовала в своем Instagram несколько фото спляжа. "Мы в Сен-Тропе☀ А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)",– написала артистка под снимком.Ольга стоит на фоне золотого песка и деревьев. Звездаоблачена в цельный желтый купальник. Подписчиковошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть груди, которая так и норовила вывалиться, ипромежность. Многие решили, что красотка перепутала зад и перед изделия."Модет задом на перед одела?😅😊", "ткани не хватило", "Уж тогда просто в трусах ходили бы, безлифчиков. Как индейцы в Африке. Возврат в прошлое идет..", "Баба огонь", "С таким купальником! Можно и без купальника;)","В магазин Тебе за купальником👙! Чтобы по размеру был😁😁😁", "Маловат купальник не?)🤗", "Уж сразу б голой)))чем такое одевать 🙄", "Емае сразу бы голая фотолась.Фигура класс.Нокупальник ужас", – писали ошарашенные пользователи Сети.Добавим, что звезда группы Serebro делится с подписчиками не только пикантными фотографиями.Порой она описывает яркие моменты из гастрольной и личной жизни. К примеру, веснойэтого года девушка вместе с коллегами пережила настоящий ужас в сломанномсамолете, о чем не преминула сообщить в микроблоге. По словам певицы, удачнопосадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо. "Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться.Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы"– рассказалаона.