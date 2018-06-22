Президент США Дональд Трамп не исключает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться уже в июле.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться уже в июле."Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", — заявил американский лидер журналистам, передает "Интерфакс".Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис сообщил, что в конце июня в Москву приедет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы обсудить возможность встречи глав двух государств.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения, отметив, что "когда мы будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление".