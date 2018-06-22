Еще на один год после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном продлил действующие санкции к КНДР президент США Дональд Трамп. Он посчитал необходимым сохранить существующие ограничения, пояснили в Белом доме.

Еще на один год после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном продлил действующие санкции к КНДР президент США Дональд Трамп. Он посчитал необходимым сохранить существующие ограничения, пояснили в Белом доме.Саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре, напоминает "Интерфакс". А до этого в мае состоялся четвертый межкорейский саммит, давший надежду на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове. Первая встреча лидеров двух Корей в 2018 году состоялась в апреле.Трамп 22 июня сохранил те ограничения в отношении Пхеньяна, которые вводил его предшественник на президентском посту Барак Обама в августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015 года, марте 2016 года. Есть среди этих ограничений и вклад самого Трампа – он вводил санкции против КНДР в сентябре 2017 года. В частности, это касалось блокировки ряда замороженных активов КНДР.Срок действия означенных санкций истекал 26 июня. Режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее Трамп решил сохранить еще на год. Он пояснил, что несмотря на его встречу гостинице "Капелла" в Сингапуре, риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове еще велик, а действия и политика Пхеньяна в том числе и против американских военных по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".При этом в Сингапуре Трамп заявлял, что поладил с Ким Чен Ыном. Два лидера подписали договор. Пхеньян закрыл ядерный испытательный полигон и ракетный полигон Сохэ и обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В частности, Трамп пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.