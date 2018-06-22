Меланья Трамп оконфузилась на встрече с детьми нелегальных иммигрантов, заявившись к нелегалам в непотребном виде. Мужу пришлось объясняться за поступок первой леди США.
Меланья Трамп оконфузилась на встрече с детьми нелегальных иммигрантов, заявившись к нелегалам в непотребном виде. Мужу пришлось объясняться за поступок первой леди США.
Меланья Трамп в очередной раз подверглась жесткой критике за крайне эксцентричный наряд. Так, cупруга американского лидера выбрала для поездки в центр для содержания детей нелегальных иммигрантов куртку с надписью "На самом деле мне плевать. А вам?".
Провокационный принт вызвал массу негодований на просторах Интернета и в прессе, передает CNN. "На кого ей плевать? На многострадальных детей нелегалов или на всех американцев? Статус Меланьи не позволяет ей вести себя подобным образом",
– писали недовольные.
Белому дому пришлось заверить, что никакого подтекста в наряде дивы не было. Дональд Трамп собственнолично включился в дискуссию. "Надпись на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – написал президент в Twitter.
Позже удалось выяснить происхождение надписи. Оказалось, что зеленая ветровка была куплена Маланьей в магазине Zara за 39 долларов. Представители бренда, в свою очередь, никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее супруга президента многократно подвергалась критике за выбор одежды. Так, пользователи Сети и журналисты набросились на диву с нелестными словами, когда она отправилась в пострадавшие от урагана районы в туфлях на шпильке.
Напомним, что СМИ активно обсуждают семейную жизнь Трампов на фоне слухов о супружеской неверности президента. Порноактриса Стефани Клиффорд утверждает, что провела ночь с Трампом более десяти лет назад и получила за молчание 150 тысяч долларов.