Меланья Трамп оконфузилась на встрече с детьми нелегальных иммигрантов, заявившись к нелегалам в непотребном виде. Мужу пришлось объясняться за поступок первой леди США.

Меланья Трамп оконфузилась на встрече с детьми нелегальных иммигрантов, заявившись к нелегалам в непотребном виде. Мужу пришлось объясняться за поступок первой леди США.Меланья Трамп в очередной раз подверглась жесткой критике за крайне эксцентричный наряд. Так, cупруга американского лидера выбрала для поездки в центр для содержания детей нелегальных иммигрантов куртку с надписью "На самом деле мне плевать. А вам?".Провокационный принт вызвал массу негодований на просторах Интернета и в прессе, передает CNN. "На кого ей плевать? На многострадальных детей нелегалов или на всех американцев? Статус Меланьи не позволяет ей вести себя подобным образом",– писали недовольные.Белому дому пришлось заверить, что никакого подтекста в наряде дивы не было. Дональд Трамп собственнолично включился в дискуссию. "Надпись на спине куртки Меланьи касается фейковых СМИ. Меланья уже узнала, какие они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!" – написал президент в Twitter.Позже удалось выяснить происхождение надписи. Оказалось, что зеленая ветровка была куплена Маланьей в магазине Zara за 39 долларов. Представители бренда, в свою очередь, никак не прокомментировали ситуацию.Ранее супруга президента многократно подвергалась критике за выбор одежды. Так, пользователи Сети и журналисты набросились на диву с нелестными словами, когда она отправилась в пострадавшие от урагана районы в туфлях на шпильке.Напомним, что СМИ активно обсуждают семейную жизнь Трампов на фоне слухов о супружеской неверности президента. Порноактриса Стефани Клиффорд утверждает, что провела ночь с Трампом более десяти лет назад и получила за молчание 150 тысяч долларов.