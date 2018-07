Президент США Дональд Трамп отметил серьезный подход Мексики к миграционному законодательству, подчеркнув, что страна старательно охраняет свои границы, несмотря на то, что экономически сильно зависит от Штатов.

Президент США Дональд Трамп отметил серьезный подход Мексики к миграционному законодательству, подчеркнув, что страна старательно охраняет свои границы, несмотря на то, что экономически сильно зависит от Штатов.Об этом он написал в своем "Твиттере", подчеркнув, что 80% мексиканского экспорта приходится на США.80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2018 г."Они полностью полагаются на нас, что меня устраивает", — отметил миллиардер, подчеркнув, что американские миграционные законы в отличие от мексиканских, представляют собой жалкое зрелище, а демократы отказываются их исправлять.С момента своего избрания 45-й президент США проводит жесткую миграционную политику, отмечая, что американские законы в этой области являются худшими в мире, но демократов это устраивает.По мнению Трампа, его политические противники внутри страны хотят открыть границы США, что означает, по мнению главы Белого дома, рост преступности.