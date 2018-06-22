Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите выразил уверенность, что лидер команды Неймар еще сможет показать себя на нынешнем чемпионате мира. При этом он отметил, что нападающий все еще находится не в лучшей форме.

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите выразил уверенность, что лидер команды Неймар еще сможет показать себя на нынешнем чемпионате мира. При этом он отметил, что нападающий все еще находится не в лучшей форме."Неймар — личность, но он покажет себя, если его поддержит вся команда, — сказал Тите, которого цитирует РИА Новости. — Неймар — живой человек, ему тоже нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции. Он уже на этом чемпионате вернется на высокий уровень".