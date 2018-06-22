Стоимость бензина стала сегодня одной из главных тем заседания правительства. В июне ценники на заправках расти перестали, но долгожданного снижения автомобилисты практически не заметили. Что происходит на рынке и какие прогнозы?
Стоимость бензина стала сегодня одной из главных тем заседания правительства. В июне ценники на заправках расти перестали, но долгожданного снижения автомобилисты практически не заметили. Что происходит на рынке и какие прогнозы?
Будут приняты дополнительные меры, чтобы бензин стал доступнее, объявил 21 июня премьер Дмитрий Медведев.
Заводы, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива, не ниже пятого класса, получат вычет по акцизу на нефть. Но льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок.
"В целом ситуация на рынке стабильна, — отметил российский премьер-министр. — Меры, которые были предприняты правительством, дали эффект. Но, тем не менее, все равно нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги".
Пик подорожания бензина пришелся на вторую половину мая. 92-й стал дороже 42 рублей за литр, а 95-й взял высоту в 45,5 рубля. После того, как с 1 июня правительство снизило акциз на топливо, цены уменьшились, но всего не несколько копеек. А дизель — вообще без изменений.
Новая льгота для заводов, с одной стороны, подтолкнет переоснащение, с другой — простимулирует продавать у себя.
Сегодня на первых строчках новостей — заявление главы "Роснефти" Игоря Сечина, который объяснил, почему так сильно подорожал бензин. Глава "Роснефти" признался, что как автомобилист и сам расстроен ценами на бензин. Но на то есть три объективные причины.
"Определенный вклад в рост цен внесла девальвация рубля. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля, — пояснил глава "Роснефти" Игорь Сечин. — Второе, выросла мировая цена на нефть. Стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем, антимонопольные органы проводят мероприятие по ограничению роста стоимости в розничном секторе. Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя".
В правительстве доводы нефтяников слышат, но призывают соблюдать договоренности о заморозке цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок.
"С Игорем Ивановичем мы согласны, это действительно так: непривлекательность в связи с тем, что высокие мировые цены на нефть и выгодней сегодня поставлять нефть на экспорт. Несмотря на то, что продолжает действовать диспаритет экспортных и внутренних цен, договоренности, которые достигнуты с нефтяными компаниями, не выполняются, хотя у правительства в ближайшее время появится право на повышение экспортной пошлины", — сделал легкий намек не только "Роснефти" зампред российского правительства Дмитрий Козак.
Министр российской энергетики Александр Новак из правительства отправился в Вену, где начинается встреча ОПЕК. Россия и Саудовская Аравия — за увеличение добычи нефти. Иран — против. Итоговое решение тоже скорректирует ценники на заправках.