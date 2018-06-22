Стоимость бензина стала сегодня одной из главных тем заседания правительства. В июне ценники на заправках расти перестали, но долгожданного снижения автомобилисты практически не заметили. Что происходит на рынке и какие прогнозы?

Стоимость бензина стала сегодня одной из главных тем заседания правительства. В июне ценники на заправках расти перестали, но долгожданного снижения автомобилисты практически не заметили. Что происходит на рынке и какие прогнозы?Будут приняты дополнительные меры, чтобы бензин стал доступнее, объявил 21 июня премьер Дмитрий Медведев.Заводы, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива, не ниже пятого класса, получат вычет по акцизу на нефть. Но льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок."В целом ситуация на рынке стабильна, — отметил российский премьер-министр. — Меры, которые были предприняты правительством, дали эффект. Но, тем не менее, все равно нужно следить за всеми процессами, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости, как мы и договаривались, будем предпринимать дополнительные шаги".Пик подорожания бензина пришелся на вторую половину мая. 92-й стал дороже 42 рублей за литр, а 95-й взял высоту в 45,5 рубля. После того, как с 1 июня правительство снизило акциз на топливо, цены уменьшились, но всего не несколько копеек. А дизель — вообще без изменений.Новая льгота для заводов, с одной стороны, подтолкнет переоснащение, с другой — простимулирует продавать у себя.Сегодня на первых строчках новостей — заявление главы "Роснефти" Игоря Сечина, который объяснил, почему так сильно подорожал бензин. Глава "Роснефти" признался, что как автомобилист и сам расстроен ценами на бензин. Но на то есть три объективные причины."Определенный вклад в рост цен внесла девальвация рубля. Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля, — пояснил глава "Роснефти" Игорь Сечин. — Второе, выросла мировая цена на нефть. Стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем, антимонопольные органы проводят мероприятие по ограничению роста стоимости в розничном секторе. Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя".В правительстве доводы нефтяников слышат, но призывают соблюдать договоренности о заморозке цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок."С Игорем Ивановичем мы согласны, это действительно так: непривлекательность в связи с тем, что высокие мировые цены на нефть и выгодней сегодня поставлять нефть на экспорт. Несмотря на то, что продолжает действовать диспаритет экспортных и внутренних цен, договоренности, которые достигнуты с нефтяными компаниями, не выполняются, хотя у правительства в ближайшее время появится право на повышение экспортной пошлины", — сделал легкий намек не только "Роснефти" зампред российского правительства Дмитрий Козак.Министр российской энергетики Александр Новак из правительства отправился в Вену, где начинается встреча ОПЕК. Россия и Саудовская Аравия — за увеличение добычи нефти. Иран — против. Итоговое решение тоже скорректирует ценники на заправках.