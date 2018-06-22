Они похоронены в братских могилах в Германии, Австрии и Словении

Они похоронены в братских могилах в Германии, Австрии и СловенииВ Костроме у Вечного огня назвали имена 77 защитников Отечества, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.Солдаты похоронены в братских могилах в Германии, Австрии и Словении. Уточнить имена уроженцев Костромской области, которые так и не вернулись домой, можно по телефону 49 60 27, сообщает региональное отделение ОНФ22 июня - в День памяти и скорби - мероприятия прошли по всей России. Они проурочены к 77-й годовщине со дня нападения фашистской армии на Советский Союз.