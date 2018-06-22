Специальная мониторинговая группа ОБСЕ фиксирует обстрелы Донбасса. Только по ее данным, за последние 10 дней окрестности Донецка подвергались ударам 13 раз. И только сегодня из-за линии соприкосновения на территорию ДНР прилетело больше 40 снарядов.

Специальная мониторинговая группа ОБСЕ фиксирует обстрелы Донбасса. Только по ее данным, за последние 10 дней окрестности Донецка подвергались ударам 13 раз. И только сегодня из-за линии соприкосновения на территорию ДНР прилетело больше 40 снарядов.- Мы были в огороде, а потом побежали в подвал, и когда оно прилетело, у нас аж весь подвал затрясся.Жители Донбасса уже давно перестали загадывать что-либо даже на день вперед. Все их планы ежедневно корректируются огнем украинской армии. Вечером, когда принято поливать огороды, в населенном пункте Зайцево под Горловкой никто не знает, сколько времени есть до начала обстрела. Прямо на территорию прилетают вот такие "подарки".За прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены два мирных жителя. Ивану Сергеевичу осколками повредило руку. Сейчас он в больнице, а вот возвращаться, похоже, теперь некуда.- Санитары приезжали и сказали: все, полетел дом, к проживанию не подлежит.В нарушении минских договоренностей вооруженные силы Украины не прекращают вести огонь из стрелкового оружия, минометов и даже ствольной артиллерии. Сегодня в районе населенного пункта Коминтерново был зафиксирован обстрел 122-миллиметровыми снарядами. В непосредственной близости от жилых домов их упало 27 штук.Вместе с этим разведка ДНР ежедневно докладывает о том, что украинская сторона наращивает группировку на линии разграничения. Замечены новые мобильные группы радиоэлектронной борьбы, артиллерийские установки "Акация" и рост числа снайперских групп. Жить вблизи так называемой серой зоны становится все опаснее.