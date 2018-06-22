Киев должен производить способные достать до Москвы и Санкт-Петербурга ракеты. Это без шуток. Это очень серьезный момент, - заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Киев должен производить способные достать до Москвы и Санкт-Петербурга ракеты. "Это без шуток. Это очень серьезный момент", — заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.Он призвал усовершенствовать ракеты "Гарпун" и "Гром-2", но добавил — у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений. В частности максимальная дальность ракет международным Договором РСМД ограничена в 300 километров. Но Украина, по мнению Игоря Романченко, могла бы обойти международные ограничения с помощью ракет воздушного базирования. Но, если бы они имелись, отмечает РИА Новости.Украинский генерал подсчитал уже, что на производство таких ракет, увы, уйдет слишком много времени."У современной Украины никогда не было, нет и никогда не будет вооружений, способных каким-то образом достать до Москвы и вообще преодолеть систему ПВО России, — прокомментировал в эфире радио Sputnik заявления украинского военного политолог Семен Уралов. — Поэтому относиться к этому надо, как к очередной деятельности в целях поддержания "истерики перемоги".По словам политолога, заявления украинских генералов не имеет никакого отношения к реальному состоянию украинских вооружений. Они направлены исключительно на потребу внутреннего общественного мнения, чтобы поддержать чувство "перемоги" у деморализованных на Украине активистов майдана."А для внешнего употребления – это лишний раз вызвать хайп в СМИ и привлечь внимание", — убежден Уралов.Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко не в первый раз делает скандальные высказывания о России. В октябре 2017 года он пугал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок. А два месяца спустя заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. Заявления Романенко в Крыму посчитали абсурдными и враждебными. Игорь Романенко в январе 2018 года также утверждал, что брошенная Киевом в Крыму военная техника может быть заминирована.