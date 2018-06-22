Скажите чиииз, и вас запомнят. Команда учёных из Великобритании выяснила, что улыбка влияет на распознавание лица человека на фотографии.

Команда учёных из Йоркского университета в Великобритании выяснила, что улыбка влияет на распознавание лица человека на фотографии.В ходе работы специалисты провели три эксперимента, в которых приняли участие 40 добровольцев. Сперва их попросили соотнести 60 фотографий, на которых были изображены незнакомые им люди с нейтральным выражением лица (например, как на фото в паспорте), с другими фотографиями, на которых люди широко улыбаются, обнажая зубы.Затем участники сравнивали фотографии с нейтральными лицами и фотографии с людьми, которые улыбались, но одними губами.На следующем этапе добровольцы сравнивали снимки, на которых была видна только нижняя часть лица человека.Результаты показали, что участники лучше справлялись с соотнесением двух фотографий одного и того же человека, когда на одном из снимков он широко улыбался. Если же лицо на фото имело нейтральное выражение, либо человек улыбался одними губами, то с его идентификацией добровольцы справлялись хуже. На следующих фото они не всегда могли узнать того же самого человека, поскольку лицо попросту не запомнилось."Как только в эмоциональном выражении появляется несоответствие, точность сопоставления значительно снижается, например, как при сравнении улыбающегося и нейтрального лица", — рассказывает глава исследовательской группы психолог Мила Милева (Mila Mileva).Специалисты уточняют, что при сравнении фотографий, на которых был показан один и тот же человек (улыбающийся и нейтральный), испытуемые справлялись лучше на 9%, а при сравнении двух фотографий разных, но похожих внешне людей, — на 7%.Иными словами, улыбка позволяет более точно соотносить фотографии одного человека, а также помогает различать двух внешне похожих людей.Новые данные, а также будущие работы в этой области, как считает команда, помогут усовершенствовать системы распознавания лиц. Любопытно, что различать мужчин и женщин по улыбке уже научился искусственный интеллект.Исследование было опубликовано в издании British Journal of Psychology.Кстати, ранее мы рассказывали, какие улыбки заставляют людей нервничать и как улыбка поможет завоевать расположение собаки. Также психологи выяснили, что широкая улыбка в рекламе не всегда внушает доверие, а фальшивая улыбка не поднимет настроение человеку.