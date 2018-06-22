В США в возрасте 92 лет скончался советский поэт и драматург Наум Коржавин. Об этом ТАСС сообщила друг литератора Вероника Долина.

В США в возрасте 92 лет скончался советский поэт и драматург Наум Коржавин. Об этом ТАСС сообщила друг литератора Вероника Долина.Коржавин жил в США с 1973 года. "Скорее всего, прощание с ним пройдет в Америке", — отметила Долина.Наум Коржавин (настоящая фамилия Мандель) родился в 1925 году в Киеве. В 1945 году поступил в Литературный институт, однако в конце 1947 года был арестован и осужден как "социально опасный элемент". Вернуться в Москву у него получилось только в 1954 году после амнистии. В 1956 году его реабилитировали, после чего он восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959 году.Известность ему принесла публикация подборки стихов в альманахе "Тарусские страницы". В 1963 году вышел первый и единственный в СССР сборник Коржавина "Годы". Однако многие стихи поэта в 60-е годы распространялись в самиздате. Он выступил в защиту арестованных "узников совести" Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, что привело к фактическому запрету на публикацию его произведений.В 1973 году его вновь вызвали на допрос в прокуратуру. После этого Коржавин решил уехать из СССР в США, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни". Последние годы поэт жил в городке Чапел-Хилл в штат Северная Каролина. В России за последние 10 лет произведения Коржавина не переиздавали.