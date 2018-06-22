Компания Google переделала раздел с настройками Аккаунта Google на Android-устройствах. Пользоваться им стало проще: дизайнеры сделали интерфейс интуитивнее, упростили навигацию и добавили возможность поиска.

Компания Google переделала раздел с настройками "Аккаунта Google" на Android-устройствах. Пользоваться им стало проще: дизайнеры сделали интерфейс интуитивнее, упростили навигацию и добавили возможность поиска.В компании говорят, что раздел с настройками аккаунта Google посещают свыше 20 миллионов человек в день, поэтому задача сделать его удобным — одна из самых приоритетных.Теперь любую функцию и настройку, связанную с историей покупок, подписками, способами оплаты, приватностью и так далее, можно найти прямо в приложении. А самые важные параметры, имеющие отношение к безопасности и конфиденциальности учетной записи, стали более заметными.∎Google больше не обязывает здороваться с "Ассистентом" читайте такжеНовый дизайн "Аккаунта Google" уже включен на Android. До iOS и веб-версии он доберется "позднее в этом году", сказали в компании.