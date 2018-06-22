УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Леонова Сергея Игоревича...

УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Леонова Сергея Игоревича, 1976 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого не известно с 6 июня 2013 года.Приметы: на вид 37-38 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29