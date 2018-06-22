ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мурзаева Камиля Исмаиловича...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мурзаева Камиля Исмаиловича,1963 года рождения, уроженца Чеченской республики, который 01.04.2018 года ушел из ГКБ № 68 г. Москвы и до настоящего времени его местонахождении неизвестно.Приметы: на вид 55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза темные.Был одет: джинсы синего цвета, куртка черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 657-65-65, 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18