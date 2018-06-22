УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зновина Ивана Викторовича...

УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Зновина Ивана Викторовича, 1962 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 1 июня 2012 года.Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, глаза светлые, волосы прямые с проседью, губы тонкие.Особые приметы: сутулость, шрам на животе, на левой руке след от ожога.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29