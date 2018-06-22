ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шириновой Парвины Зафаровны...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливает местонахождение пропавшей без вести Шириновой Парвины Зафаровны, 2000 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 20 июня 2018 года.Приметы: азиатской народности, на вид 18-19 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы темно-коричневые до поясницы прямые, глаза карие.Была одета: длинное темно-серое платье, плащ бежевого цвета, балетки темного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22