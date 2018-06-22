Археологи, изучавшие погребение госпожи Ся, бабушки легендарного китайского императора, сделали удивительное открытие. В захоронении возрастом более 2000 лет они обнаружили останки 12 животных, в том числе неизвестного ранее и уже вымершего вида гиббонов. Открытие заинтересовало не только историков, но и биологов.

Международная команда учёных объявила об итогах интересной работы, которая началась в 2004 году. Тогда на территории провинции Шэньси в центре Китая специалисты обнаружили захоронение возрастом 2200-2300 тысяч лет.Археологи выяснили, что гробница принадлежала высокопоставленной особе – бабушке легендарного китайского императора Цинь Ши хуанди. Он был правителем древнекитайского царства Цинь и прославился тем, что положил конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств, построил Великую китайскую стену, а также собственный мавзолей с Терракотовой армией.Однако, помимо тела Леди Ся, как её называют англоязычные СМИ, в гробнице были найдены и другие останки, в том числе принадлежавшие обезьяне.Дальнейшие исследования помогли установить, что животное является родственником современных гиббонов. Оказалось, что это новый вид, неизвестный науке и, по-видимому, уже вымерший.Глава исследовательской группы Сэм Тёрви (Sam Turvey) из Зоологического общества Лондона выдвинул гипотезу, что гиббон был домашним животным госпожи Ся и, скорее всего, был похоронен вместе с хозяйкой, чтобы охранять её после смерти.Как рассказывает Тёрви, гиббоны (которые, кстати, более тесно связаны с гоминидами, чем все остальные приматы) издревле считались благородными животными и были излюбленными питомцами китайских правящих династий. Поэтому открытый его командой примат получил видовое название Junzi imperialis.Специалисты уточняют, что в гробнице была найдена лицевая кость животного с верхними зубами, включая два больших клыка. Также сохранились носовая полость, лоб и частично глазницы.Этих анатомических ориентиров хватило, чтобы провести сравнение с современными видами гиббонов. Исследование показало, что примат относится не только к отдельному виду, но и роду (сегодня в семействе гиббоновых их четыре).Любопытно, что в могиле Леди Ся хранился ещё и настоящий клад – золото, серебро, нефритовые изделия, гравированная керамика и две коляски с 12 лошадьми.Также в отдельных углублениях захоронения были найдены останки других животных, в том числе рыси, леопарда, журавля и чёрного медведя. По словам учёных, все виды обитают в провинции Шэньси, поэтому логично предположить, что и обезьян J. imperialis когда-то можно было встретить в этом регионе. Возможно, вид был эндемичным, то есть обитал на ограниченной территории в центральной части Китая.Кстати, гиббонов в этой области не видели уже как минимум 300 лет. Их популяции сегодня распространены лишь в 1200 километрах к юго-западу, причём от Шэньси их отделяют реки и непроходимая горная местность, так что о межвидовом смешении речи быть не может.Также существует версия, что госпожа Ся могла получить гиббона в качестве подарка или экзотичного товара из другой части Китайской империи. В любом случае, никаких надежд на то, что новый вид существует сегодня, у исследователей нет."До открытия и описания J. imperialis считалось, что большинство приматов были относительно устойчивы к исчезновению в прошлом и что их вымирание – феномен современности. Теперь мы понимаем, что до нынешней исторической эпохи также происходили вымирания обезьян и других приматов", — отмечает Тёрви.Биологи подчёркивают, что существующие сегодня гиббоны (не более 20 видов) и многие другие обезьяны находятся под угрозой исчезновения. В их случае причиной вымирания признана человеческая деятельность – охота, вырубка лесов под сельскохозяйственные угодья и так далее. Не исключено, что и тысячи лет назад эндемичные виды вымирали по тем же причинам, особенно в таких густонаселённых государствах, как Китай, полагают эксперты.Археологи надеются, что на территории Шэньси сохранились и другие останки открытого вида. Если их удастся найти, можно будет с уверенностью выделить (или не выделить) новый вид в отдельный род, а также больше узнать о культурно-исторических связях людей и этих приматов.Более подробно об удивительной находке рассказывается в статье, опубликованной в журнале ScienceНапомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о других интересных археологических открытиях из Китая. Например, о наполненной золотом могиле эпохи империи Мин, самой древней пивоварне и затонувших в реке сокровищах из старинной легенды.