Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора областиВ Костроме из-за топливного скачка закупят автобусы, работающие на газу. Это позволит сократить транспортные расходы.Как сообщают в пресс-службе губернатора Сергея Ситникова, на покупку новых машин потратят 18,5 млн рублей.До конца 2018 года 10 автобусов, работающих на газомоторном топливе, поставят на ПАТП-3. В предприятии посчитали, что экономия только на горюче-смазочных материалах составит 7 миллионов рублей в год.