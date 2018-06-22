Отреставрированный барельеф Героя Советского Союза разместили на фасаде здании 1-го Оперативного полка полиции на улице Викторенко д. 10...

На фасаде здания 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве состоялась торжественная церемония открытия барельефа.В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, депутат Московской городской Думы Ирина Ильичева, глава управы и глава муниципального округа Хорошевского района, ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, сотрудники столичной полиции и жители района.Отреставрированный барельеф Героя Советского Союза разместили на фасаде здании 1-го Оперативного полка полиции на улице Викторенко д. 10. В 1976 году он был установлен на территории завода сантехнического оборудования, где ранее трудился Владимир Иосифович. Как рассказала председатель комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества совета ветеранов Хорошевского района Лидия Кузьмина барельеф нашли стоящим рядом с воротами завода. Работники Префектуры северного округа провели переговоры с владельцами территории на предмет его передачи. Руководство и ветераны органов внутренних дел столичной полиции вышли с предложением к Префекту северного административного округа об установлении барельефа на здании 1-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве для увековечивания памяти героя.Снимая завесу на церемонии торжественного открытия, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что сегодня молодое поколение гарнизона московской полиции воспитывается на славных, героических подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.По завершению торжественной церемонии для гостей звучали военные песни в исполнении оркестра. Была организована работа полевой кухни, а для детей провели экскурсию по территории 1-го Оперативного полка полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве