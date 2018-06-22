Ожидается, что после региональных выборов в России состав Совета Федерации будет серьезно обновлен. В частности, в него могут войти бывшие губернаторы, лишившиеся своих мест. Однако эксперты считают, что такой подход может сорвать план президента по искоренению клановости и коррупции на местах.

Ожидается,что после региональных выборов в России состав Совета Федерации будет серьезнообновлен. В частности, в него могут войти бывшие губернаторы, лишившиеся своихмест. Однако эксперты считают, что такой подход может сорвать план президентапо искоренению клановости и коррупции на местах.По всей стране проводитсярадикальная реформа управления регионами, нацеленная на налаживание ихнормальной экономической деятельности. Многие главы регионов лишаются своихмест. Однако, уверены эксперты, если их отправят на "почетную пенсию"в Совфед, то быстрого улучшения ситуации ждать не стоит.Специалисты опасаются, что новыегубернаторы столкнутся с трудностями при попытке изменить обстановку в регионек лучшему. "Созданная их предшественниками, зачастую коррупционная,клиентела из региональных и муниципальных чиновников остается под контролем"перелетевшего" на запасной аэродром босса и по-прежнему выполняетего указания", – цитирует политологаАлексея Васильева.Так он отреагировал на сообщенияСМИ, в которых говорилось о возможном переходе бывшего губернатора Алтайскогокрая Александра Карлина в Совет Федерации. Однако его кандидатуру должен будетодобрить назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющийобязанности главы региона Виктор Томенко.По мнению политолога, региональные элиты сегодня застыли в ожидании: на сколькосамостоятельным проявит себя новый руководитель."По закону губернаторизбирается не один, а с кандидатами в Совет Федерации от региона. Карлин вообщечудом досидел до этого времени, он еще год назад должен был уйти. И те люди,которые будут против Карлина, им придется голосовать заодно и противгубернатора", – заметил президент компании "Максимов-консалтинг" АндрейМаксимов."В сущности, то, что происходитсегодня в Алтайском крае, типично для российской глубинки последних лет.Региональные и местные элиты полагают, что их должности отданы им на откуп, какв царские еще времена, и будут всячески противиться любым планам центральнойвласти установить в регионах закон и порядок", – заметил политолог АлексейВасильев.Переломить эту ситуацию могут молодые технократы, если они ответственноотнесутся к возложенной на них российским лидером задаче. "Толькосамостоятельный и не связанный никакими обязательствами перед уходящими, но ещене ушедшими скомпрометировавшими себя местными группировками руководительспособен направить свой регион на путь развития и процветания", – уверенэксперт. В противном случае новые губернаторы не только провалят свою миссию,но и поставят крест на своей дальнейшей карьере