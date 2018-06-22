На территории международного медицинского кластера Сколково появится инновационная клиника – это будет филиал южнокорейской больницы Бундан Сеульского национального университета.

Клиника площадью 48 тысяч квадратных метров будет специализироваться на кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностике и комплексных медицинских осмотрах.Больница будет рассчитана на 260 коек и восемь операционных, численность медперсонала превысит 500 человек. Ежегодно помощь врачей смогут получать свыше 26 тысяч пациентов, сообщает "Интерфакс". Помимо этого филиал будет вести научную и образовательную деятельность.Госпиталь "Бундан" в Сеуле считает одним из лучших медучреждений в Южной Корее.