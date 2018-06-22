22.06.2018

2018-06-22 10:25:27

В снежном плену в горах оказались 400 человек

В Швейцарии

на одном из горнолыжных курортов оказались заблокированы 400 человека, сообщает

телеканал . Причиной стала поломка фуникулера 400 на высоте 3048 метров

над уровнем моря.



В итоге

лыжников и посетителей расположенного здесь ресторана эвакуировали вертолетами.

Они доставлены в соседнее местечко. Эвакуированных доставили на курорт Мюррен.