В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве для жителей и гостей столицы состоялся концерт победителей музыкальных фестивалей МВД России...

В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве для жителей и гостей столицы состоялся концерт победителей музыкальных фестивалей МВД России.В программу праздничного концерта вошли выступления участников музыкальных фестивалей «Щит и лира» и «Милосердие белых ночей», а также коллективов художественной самодеятельности 1-го и 2-го оперативных полков полиции ГУ МВД России по г. Москве.Начальник Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко поблагодарил артистов за концерт, за теплую и дружескую атмосферу праздника, а также пожелал им успехов в творческой и служебной деятельности.Зрителям, пришедшим на концерт, пришлась по душе разнообразная и насыщенная программа, которую им подарили участники концерта.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве