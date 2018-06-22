22.06.2018

2018-06-22 19:20:28

В Удмуртии подросток утонул в пруду

В пруду на хуторе Березовый Глазовского района Удмуртии утонул 13-летний подросток, передает портал . Мальчик пришел купаться из соседней деревни вместе с двумя товарищами. На табличку о том, что купание в этом месте запрещено, они не обратили внимания. Пока двое раздевались, один успел войти в воду и начал тонуть. Его друзья бросились на помощь, но не смогли вытащить мальчика из воды. Они вызвали спасателей и скорую помощь, однако было уже поздно. Тело погибшего подростка достали из воды водолазы.