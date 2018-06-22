Россия требует, чтобы Украина немедленно освободила главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Россия требует, чтобы Украина немедленно освободила главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.Как передает ТАСС, такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании организации в Вене.Он подчеркнул, что Вышинский остается в следственном изоляторе, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья и невозможности в камере выполнять предписания врачей.Балакин отметил, что Вышинский арестован за свою профессиональную деятельность и рассказал, что на Украине продолжают "душить" всех, несогласных с официальной политикой Киева.Зампостпреда напомнил и о том, что продолжаются преследования россиян из Крыма, напомнив, что с 23 апреля под арестом остается руководитель регионального отделения "Волонтеров Победы" Елена Одновол.Предъявленные ей обвинения Балакин назвал абсурдными.