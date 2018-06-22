Более 560 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра Аура в Ярославле из-за задымления.

Более 560 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Аура" в Ярославле из-за задымления.Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источник в экстренных службах города.Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло из-за короткого замыкания в подсобном помещении на третьем этаже "Ауры".Две системы — оповещения и пожаротушения — сработали вовремя. Пострадавших во время инцидента нет.Источник отметил, что в апреле 2018 года в ТРЦ проводилась проверка, в ходе которой было выписано шесть протоколов о нарушении правил пожарной безопасности.